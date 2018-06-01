Свитолина сенсационно вылетела в третьем раунде Ролан Гаррос, она уступила 33-й ракетке мира, не повторив прошлогоднего результата, когда она дошла до четвертьфинала, передает Спортарена.

Свитолина фактически не атаковала, пытаясь максимально набирать очки благодаря ошибкам соперницы. Ее соперница Михаэла Бузарнеску ошибалась, но делала это не так часто, как хотела Элина.

По ходу первого сета украинка дважды проигрывала свою подачу, не сумев сделать в ответ ни единого брейка - 3:6. Во второй партии Элина быстро сделала брейк, но тут же румынка ответила обратным брейком. При счете 4:4 Свитолина снова взяла подачу соперницы и пошла подавать на сет. Не получилось. Украинка даже имела сетбол, но не реализовала его и проиграла подачу. После этого она проиграла подачу соперницы и упустила преимущество 40:15 на своей подаче, не дотянув даже до тайбрейка - 5:7.

Напомним, годом ранее в этом же турнире она дошла до четвертьфинала. Проигрыш означает, что украинка потеряет очки в мировом рейтинге и, скорее всего, покинет топ-6.

Как сообщала "Страна", Свитолина рассталась со своим британским женихом-крикетистом.

Мы писали, что Элина Свитолина сохранила четвертую строчку в рейтинге WTA.

А вот в начале года украинка Элина Свитолина стала третьей ракеткой мира.