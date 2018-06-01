Сегодня, 1 июня в Киеве официально открыли купальный сезон.

Об этом сообщает 44.ua со ссылкой на начальника пресс-службы КП "Плесо" Евгения Кобана.

"Все 13 пляжей работают, людей принимают. Поэтому можно официально сказать, что купальный сезон открыт", - рассказал Кобан.

Также чиновник рассказал, какие из столичных пляжей оказались самыми популярными у киевлян.

"Однозначно, самым популярным является пляж "Венеция" (Гидропарк). В выходной день одновременно на пляже может находиться до 15 тыс. человек. Еще можно назвать пляж "Молодежный", который находится рядом. После ремонта эти пляжи являются воплощением того, как должны выглядеть социальные зоны рекреации", — отметил чиновник.

Также Кобан рассказал, что для родителей с детьми подойдет пляж "Детский", который обустроен для нужд маленьких отдыхающих.

Любителям спокойного отдыха подойдет пляж "Золотой", который находится под мостом Патона.

Ранее "Страна" сообщала, что обнародован список пляжей в Киеве, на которых нашли кишечную палочку.

Также на городском пляже Киева пенсионерки с палками набросились на молодежь, которая выпивала и курила.