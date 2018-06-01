В Барышевке Киевской области мужчина украл и продал церковные колокола, чтобы купить водки. Об этом правоохранителям сообщил священнослужитель, передает Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Во время проведения ряда розыскных мероприятий оперативники Барышевского отделения полиции установили лицо, причастное к воровству. Им оказался местный мужчина, который неравнодушен к водке. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что первый свой "трофей" он продал за 300 грн, а второй церковный колокол сдал в пункт приема металлолома за 400 грн.

Работникам полиции удалось разыскать похищенные колокола. Изъяты вещественные доказательства после проведения следственных действий будут возвращены в храм.

А вора ждет ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, санкции которой предусматривает лишение свободы до шести лет. Продолжается следствие.

Как сообщала "Страна", ранее полиция поймала пьяного мужчину, который украл ребенка из больницы на Волыни.

Мы писали, что на киевской Борщаговке вор украл пакет с едой и начал отстреливаться из пистолета.

Ранее в Кропивницком контрактник украл из части боевых радиостанций на десятки тысяч гривен.