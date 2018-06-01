Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского райсуда столицы о ночном домашнем аресте для бывшего замначальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности милиции Киева Юрия Спасских, подозреваемого по категории так называемых "майдановских дел".

Соответствующее решение было принято на заседании 31 мая, сообщается в профайле "дела Спасских" на сайте учреждения.

Таким образом судейская коллегия в составе Валерия Лашевича, Татьяны Росик и Ивана Рыбака отказала в удовлетворении апелляции прокурора Департамента специальных расследований ГПУ Александра Ковальчука, который настаивал на фактическом аресте Спасских, чьи действия на сегодняшний день квалифицируются по двум эпизодам.

Во-первых, бывшему милиционеру вменяется в вину соучастие в силовой зачистке улицы Институтской в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года, где пострадали 14 активистов Майдана. По версии следствия, тогда Спасских получил по рации команду на зачистку территории от замначальника МВД Киева и отдал соответствующий приказ сотрудникам "Беркута".

Во-вторых, Спасских подозревают в том, что он причастен к трагическим событиям 18 февраля 2014 года в центре Киева. Где потерпевшими признаны более 150 участников акций протеста, а действия силовиков квалифицируют по статьям об умышленных убийствах и нанесении тяжких телесных повреждений.

Ранее "Страна" подробно описывала историю украинского милиционера Юрия Спасских, который весной 2014 года был арестован в Москве по подозрению в подготовке похищения на территории России бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова.

Свою вину на процессе в РФ Спасских полностью признал. И, в частности, заявил: заказчиком похищения Портнова выступал мэр Киева Виталий Кличко. Столичный градоначальник эти обвинения категорически отметал.

Спасских отбыл в российской тюрьме три с половиной года, а после освобождения в октябре 2017 года - вернулся на Родину. Здесь с конца 2016 года он был объявлен в розыск в рамках расследования "майдановских дел".

3 мая 2018 года Юрий был задержан, а его подозрение было "утяжелено". Бывшего милиционера доставили в Печерский суд, где прокуроры настаивали на помещении Спасских под стражу. Судья Владимир Карабань отклонил это ходатайство, назначив в качестве меры пресечения для "киднеппера Портнова" ночной домашний арест.

В юридических кругах столицы курсируют сведения, что за столь мягким вердиктом суда могут стоять люди мэра Киева, которые занимаются оказанием юридической помощи Спасских. Якобы по этой же причине была смещена дата проведения апелляционного слушания.

Сам Юрий Спасских, с которым общался корреспондент "Страны" перед одним из перенесенных заседаний "апелляшки" отказался от каких-либо комментариев как по его текущему делу, так и по истории с похищением Портнова в РФ.

Юрий Спасских (в профиль на переднем плане) на заседании Апелляционного суда Киева 29 мая, источник фото: "Страна"

Он уточнил, что в настоящее время раздумывает над возможной организацией пресс-конференции, где расскажет свою трактовку скандала.

Также Спасских сообщил, что приостановил ранее заключенный договор о предоставлении ему юридической помощи по "делам Майдана" с адвокатом Русланом Иванюком. Новым защитником бывшего милиционера стал бывший и.о. генпрокурора, один из корифеев адвокатской практики Украины Богдан Ференц.

В 2011 году журнал "Фокус" писал, что стоимость услуг адвокатов такого высокого уровня, как Ференц, составляет не менее $50 тысяч за этап досудебного следствия и аналогичную сумму - за представление клиента в суде.