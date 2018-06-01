Экстренным службам города Люнебах земли Рейнланд-Пфальц на западе Германии удалось отловить всех крупных хищников, сбежавших сегодня из местного зоопарка. Об этом сообщает DW.

Сбежавшие животные, среди которых два льва, два тигра и ягуар, помещены в зоопарк.

Ранее стало известно, что вышедшая из берегов из-за сильных дождей река подтопила зоопарк и разрушила часть вольеров. На свободу смогли вырваться медведь, два тигра, два льва и ягуар.

Медведь позднее был застрелен. Остальные опасные хищники были обнаружены с помощью беспилотника и помещены в свои клетки. На время поисков хищных кошачьих местным жителям было рекомендовано оставаться дома и держать окна и двери закрытыми.

Зоопарк находится неподалеку от границы ФРГ с Люксембургом. В нем содержится около 400 животных, в том числе амурские тигры и львы.

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