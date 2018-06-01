Сервис YouTube заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова.

Об этом сказано в сообщении на канале пранкера в YouTube.

"Этот аккаунт был заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube", - говорится в сообщении.

В марте против Вольнова (настоящее имя - Никита Кувиков) в России возбудили уголовное дело по ст. 282 УК (возбуждение ненависти и вражды). 28 марта его заочно арестовал Басманный суд Москвы, он был объявлен в международный розыск.

Пранкер звонил в различные учреждения Кемерово в день пожара в торговом центре "Зимняя вишня" и сообщал о сотнях погибших, представляясь сотрудником различных ведомств.

В апреле Вольнов подал жалобу на постановление о заочном аресте.

Ранее "Страна" сообщала, что Следком РФ требует заочно арестовать украинского пранкера, заявившего о "сотнях трупов" в Кемерово.

Также сайт "Миротворец" объявил пранкера Вольнова своим официальным спикером.