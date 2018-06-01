Расследование дела о предполагаемых связях предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией обошлось Штатам в более чем $16 млн, сообщает Associated Press.

Такие данные приводятся в финансовом отчете Министерства юстиции США.

Отмечается, что более $9 млн были потрачены без специального указания спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело.

Президент США прокомментировал эту информацию в своем Twitter.

"Никакого сговора, кроме того, что был между демократами", - отметил Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее сообщалось, что в США суд отказался снять с Манафорта обвинения, выдвинутые прокурором, хотя судья не нашел "платежей от русских" .

Мы писали, что Трамп снялся в клипе сына российского олигарха Эмина Агаларова, связанного с расследованием вмешательства России с выборы.