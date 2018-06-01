Российский бизнесмен Роман Абрамович в случае своего ухода из футбольного клуба Челси" намерен выручить £1,17 млрд с его продажи.

Об этом сообщает английское издание The Times.

Абрамович приобрел "Челси" в июне 2003 года за £140 млн, что на тот момент стало крупнейшей сделкой в истории английского футбольного клуба, и потратил более £100 млн на трансферы в летнее трансферное окно 2013 года.

По информации издания, Абрамович является единственным владельцем лондонского клуба через компанию Fordstam Ltd. и с момента покупки "Челси" вложил в команду порядка £1,17 млрд. Согласно официальным данным, только в сезоне-2016/17 российский бизнесмен вложил в клуб £34 млн.

Издание Forbes оценивает стоимость клуба в £1,44 млрд, согласно аудиторской компании KPMG сумма составляет £1,26 млрд.

Недавно у владельца "Челси" и российского бизнесмена Романа Абрамовича возникли проблемы с получением британской визы. В середине мая СМИ Великобритании сообщили о том, что процесс продления британской визы, которую запросил Абрамович взамен истекшей в апреле, затянулся по неизвестным причинам. Близкий к Абрамовичу источник предположил, что предприниматель ожидает получения визы, выдача которой в этот раз занимает больше времени, чем обычно. Издание The Guardian, в свою очередь, сообщило также о том, что британские власти могут попросить российского бизнесмена раскрыть происхождение состояния для продления его британской визы.

В период руководства Абрамовичем "Челси" завоевал шесть своих титулов чемпиона страны из семи своих, впервые стал победителем Лиги чемпионов. Также клуб пять раз становился обладателем Кубка страны, трижды Кубка лиги и дважды Суперкубка страны.

Ранее "Страна" сообщала, что Абрамович отозвал заявление на визу Британии и "заморозил" реконструкцию стадиона "Челси".

Также получивший паспорт Израиля Абрамович будет жить там в особняке "Чудо-женщины" стоимостью $28 миллионов.