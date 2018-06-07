Календарь и результаты матчей в группе А

Матч №1. 14 июня. 18.00. Москва. "Лужники". Россия – Саудовская Аравия
Матч №2. 15 июня. 15.00. Екатеринбург. Египет – Уругвай
Матч №17. 19 июня. 21.00. Санкт-Петербург. Россия – Египет
Матч №18. 20 июня. 18.00. Ростов-на-Дону. Уругвай – Саудовская Аравия
Матч №33. 25 июня. 17.00. Самара. Уругвай – Россия
Матч №34. 25 июня. 17.00. Волгоград. Саудовская Аравия – Египет

Группа А И В Н П М О
Россия            
Уругвай            
Египет            
С. Аравия            

Календарь и результаты матчей в группе В

Матч №4. 15 июня. 18.00. Санкт-Петербург. Марокко – Иран
Матч №3. 15 июня. 21.00. Сочи. Португалия – Испания
Матч №19. 20 июня. 15.00. Москва. "Лужники". Португалия – Марокко
Матч №20. 20 июня. 21.00. Казань. Иран – Испания
Матч №35. 25 июня. 21.00. Саранск. Иран – Португалия
Матч №36. 25 июня. 21.00. Калининград. Испания – Марокко

Группа В И В Н П М О
Португалия            
Испания            
Марокко            
Иран            

Календарь и результаты матчей в группе С

Матч №5. 16 июня. 13.00. Казань. Франция – Австралия
Матч №6. 16 июня. 19.00. Саранск. Перу – Дания
Матч №22. 21 июня. 15.00. Самара. Дания – Австралия
Матч №21. 21 июня. 18.00. Екатеринбург. Франция – Перу
Матч №37. 26 июня. 17.00. Москва. "Лужники". Дания – Франция
Матч №38. 26 июня. 17.00. Сочи. Австралия – Перу

Группа С И В Н П М О
Франция            
Дания            
Перу            
Австралия            

Календарь и результаты матчей в группа D

Матч №7. 16 июня. 16.00. Москва. "Спартак". Аргентина – Исландия
Матч №8. 16 июня. 22.00. Калининград. Хорватия – Нигерия
Матч №23. 21 июня. 21.00. Нижний Новгород. Аргентина – Хорватия
Матч №24. 22 июня. 18.00. Волгоград. Нигерия – Исландия
Матч №39. 26 июня. 21.00. Санкт-Петербург. Нигерия – Аргентина
Матч №40. 26 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Исландия – Хорватия

Группа D И В Н П М О
Аргентина            
Хорватия            
Нигерия            
Исландия            

Календарь и результаты матчей в группе E

Матч №10. 17 июня. 15.00. Самара. Коста-Рика – Сербия
Матч №9. 17 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Бразилия – Швейцария
Матч №25. 22 июня. 15.00. Санкт-Петербург. Бразилия – Коста-Рика
Матч №26. 22 июня. 21.00. Калининград. Сербия – Швейцария
Матч №41. 27 июня. 21.00. Москва. "Спартак". Сербия – Бразилия
Матч №42. 27 июня. 21.00. Нижний Новгород. Швейцария – Коста-Рика

Группа Е И В Н П М О
Бразилия            
Швейцария            
Сербия            
Коста-Рика            

Календарь и результаты матчей в группе F

Матч №11. 17 июня. 18.00. Москва. "Лужники". Германия – Мексика
Матч №12. 18 июня. 15.00. Нижний Новгород. Швеция – Корея
Матч №28. 23 июня. 18.00. Ростов-на-Дону. Корея – Мексика
Матч №27. 23 июня. 21.00. Сочи. Германия – Швеция
Матч №43. 27 июня. 17.00. Казань. Корея – Германия
Матч №44. 27 июня. 17.00. Екатеринбург. Мексика – Швеция

Группа F И В Н П М О
Германия            
Швеция            
Мексика            
Юж.Корея            

Группа G

Матч №13. 18 июня. 18.00. Сочи. Бельгия – Панама
Матч №14. 18 июня. 21.00. Волгоград. Тунис – Англия
Матч №29. 23 июня. 15.00. Москва. "Спартак". Бельгия – Тунис
Матч №30. 24 июня. 15.00. Нижний Новгород. Англия – Панама
Матч №45. 28 июня. 21.00. Калининград. Англия – Бельгия
Матч №46. 28 июня. 21.00. Саранск. Панама – Тунис

Группа G И В Н П М О
Англия            
Бельгия            
Тунис            
Панама            

Группа H

Матч №16. 19 июня. 15.00. Саранск. Колумбия – Япония
Матч №15. 19 июня. 18.00. Москва. "Спартак". Польша – Сенегал
Матч №32. 24 июня. 18.00. Екатеринбург. Япония – Сенегал
Матч №31. 24 июня. 21.00. Казань. Польша – Колумбия
Матч №47. 28 июня. 17.00. Волгоград. Япония – Польша
Матч №48. 28 июня. 17.00. Самара. Сенегал – Колумбия

Группа H И В Н П М О
Колумбия            
Польша            
Япония            
Сенегал            

1/8 финала

30 июня 2018 г., 17:00 (Казань) 1С - 2D

30 июня 2018 г., 21:00 (Сочи) 1А - 2В

1 июля 2018 г., 17:00 (Москва) 1В - 2А

1 июля 2018 г., 21:00 (Нижн. Новгород) 1D - 2С

2 июля 2018 г., 17:00 (Ростов-на-Дону) 1Е - 2F

2 июля 2018 г., 21:00 (Самара) 1G - 2H

3 июля 2018 г., 17:00 (Москва) 1F - 2E

3 июля 2018 г., 21:00 (Санкт-Петербург) 1H - 2G

1/4 финала

6 июля 2018 г., 17:00 (Казань) 1A/2B – 1C/2D

6 июля 2018 г., 21:00 (Нижн. Новгород) 1E/2F – 1G/2H

7 июля 2018 г., 17:00 (Самара) 1F/2E – 1H/2G

7 июля 2018 г., 21:00 (Сочи) 1B/2A – 1D/2C

1/2 финала

10 июля 2018 г., 21:00 (Санкт-Петербург)
 
10 июля 2018 г., 21:00 (Москва)
 
Матч за 3-е место: 14 июля 2018 г., 17:00 (Санкт-Петербург)
 
Финал: 15 июля 2018 г., 18:00 (Москва)

Финальная часть XXI Кубка мира по футболу 2018 года впервые пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи чемпионата мира по футболу, как его принято называть, примут двенадцать стадионов в одиннадцати городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

В финальном турнире футбольного Кубка мира 2018 сыграют 32 национальных сборных команды. Сборная России автоматически получила место в финальной части.

Все команды разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой.  Всего на ЧМ-2018 будет сыграно 64 матча, из них: 48 - в групповом турнире, 16 - в плей-офф.

Матч открытия финального турнира ЧМ-2018 по футболу состоится 14 июня 2018 года в г.Москве на стадионе "Лужники". На этой же арене будет сыгран один из полуфинальных матчей 10 июля 2018 года, а также финальный поединок чемпионата мира 2018 года, который пройдет 15 июля 2018 года

Еще один полуфинальный матч 10 июля 2018 г. и матч за третьем место ЧМ-2018 14 июля 2018 года планируется провести в г.Санкт-Петербурге на новом стадионе "Санкт-Петербург".

Сборная Украины не смогла пробиться на самый важный футбольный турнир четырехлетия, оказавшись только на третьем месте в отборочной группе I.

Все матчи самого престижного футбольного турнира будут показаны на телеканалах "Интер" и НТН.

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