Расписание игр, результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России
Календарь и результаты матчей в группе А
Матч №1. 14 июня. 18.00. Москва. "Лужники". Россия – Саудовская Аравия
Матч №2. 15 июня. 15.00. Екатеринбург. Египет – Уругвай
Матч №17. 19 июня. 21.00. Санкт-Петербург. Россия – Египет
Матч №18. 20 июня. 18.00. Ростов-на-Дону. Уругвай – Саудовская Аравия
Матч №33. 25 июня. 17.00. Самара. Уругвай – Россия
Матч №34. 25 июня. 17.00. Волгоград. Саудовская Аравия – Египет
|Группа А
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Россия
|Уругвай
|Египет
|С. Аравия
Календарь и результаты матчей в группе В
Матч №4. 15 июня. 18.00. Санкт-Петербург. Марокко – Иран
Матч №3. 15 июня. 21.00. Сочи. Португалия – Испания
Матч №19. 20 июня. 15.00. Москва. "Лужники". Португалия – Марокко
Матч №20. 20 июня. 21.00. Казань. Иран – Испания
Матч №35. 25 июня. 21.00. Саранск. Иран – Португалия
Матч №36. 25 июня. 21.00. Калининград. Испания – Марокко
|Группа В
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Португалия
|Испания
|Марокко
|Иран
Календарь и результаты матчей в группе С
Матч №5. 16 июня. 13.00. Казань. Франция – Австралия
Матч №6. 16 июня. 19.00. Саранск. Перу – Дания
Матч №22. 21 июня. 15.00. Самара. Дания – Австралия
Матч №21. 21 июня. 18.00. Екатеринбург. Франция – Перу
Матч №37. 26 июня. 17.00. Москва. "Лужники". Дания – Франция
Матч №38. 26 июня. 17.00. Сочи. Австралия – Перу
|Группа С
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Франция
|Дания
|Перу
|Австралия
Календарь и результаты матчей в группа D
Матч №7. 16 июня. 16.00. Москва. "Спартак". Аргентина – Исландия
Матч №8. 16 июня. 22.00. Калининград. Хорватия – Нигерия
Матч №23. 21 июня. 21.00. Нижний Новгород. Аргентина – Хорватия
Матч №24. 22 июня. 18.00. Волгоград. Нигерия – Исландия
Матч №39. 26 июня. 21.00. Санкт-Петербург. Нигерия – Аргентина
Матч №40. 26 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Исландия – Хорватия
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Аргентина
|Хорватия
|Нигерия
|Исландия
Календарь и результаты матчей в группе E
Матч №10. 17 июня. 15.00. Самара. Коста-Рика – Сербия
Матч №9. 17 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Бразилия – Швейцария
Матч №25. 22 июня. 15.00. Санкт-Петербург. Бразилия – Коста-Рика
Матч №26. 22 июня. 21.00. Калининград. Сербия – Швейцария
Матч №41. 27 июня. 21.00. Москва. "Спартак". Сербия – Бразилия
Матч №42. 27 июня. 21.00. Нижний Новгород. Швейцария – Коста-Рика
|Группа Е
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Бразилия
|Швейцария
|Сербия
|Коста-Рика
Календарь и результаты матчей в группе F
Матч №11. 17 июня. 18.00. Москва. "Лужники". Германия – Мексика
Матч №12. 18 июня. 15.00. Нижний Новгород. Швеция – Корея
Матч №28. 23 июня. 18.00. Ростов-на-Дону. Корея – Мексика
Матч №27. 23 июня. 21.00. Сочи. Германия – Швеция
Матч №43. 27 июня. 17.00. Казань. Корея – Германия
Матч №44. 27 июня. 17.00. Екатеринбург. Мексика – Швеция
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Германия
|Швеция
|Мексика
|Юж.Корея
Группа G
Матч №13. 18 июня. 18.00. Сочи. Бельгия – Панама
Матч №14. 18 июня. 21.00. Волгоград. Тунис – Англия
Матч №29. 23 июня. 15.00. Москва. "Спартак". Бельгия – Тунис
Матч №30. 24 июня. 15.00. Нижний Новгород. Англия – Панама
Матч №45. 28 июня. 21.00. Калининград. Англия – Бельгия
Матч №46. 28 июня. 21.00. Саранск. Панама – Тунис
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Англия
|Бельгия
|Тунис
|Панама
Группа H
Матч №16. 19 июня. 15.00. Саранск. Колумбия – Япония
Матч №15. 19 июня. 18.00. Москва. "Спартак". Польша – Сенегал
Матч №32. 24 июня. 18.00. Екатеринбург. Япония – Сенегал
Матч №31. 24 июня. 21.00. Казань. Польша – Колумбия
Матч №47. 28 июня. 17.00. Волгоград. Япония – Польша
Матч №48. 28 июня. 17.00. Самара. Сенегал – Колумбия
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Колумбия
|Польша
|Япония
|Сенегал
1/8 финала
30 июня 2018 г., 17:00 (Казань) 1С - 2D
30 июня 2018 г., 21:00 (Сочи) 1А - 2В
1 июля 2018 г., 17:00 (Москва) 1В - 2А
1 июля 2018 г., 21:00 (Нижн. Новгород) 1D - 2С
2 июля 2018 г., 17:00 (Ростов-на-Дону) 1Е - 2F
2 июля 2018 г., 21:00 (Самара) 1G - 2H
3 июля 2018 г., 17:00 (Москва) 1F - 2E
3 июля 2018 г., 21:00 (Санкт-Петербург) 1H - 2G
1/4 финала
6 июля 2018 г., 17:00 (Казань) 1A/2B – 1C/2D
6 июля 2018 г., 21:00 (Нижн. Новгород) 1E/2F – 1G/2H
7 июля 2018 г., 17:00 (Самара) 1F/2E – 1H/2G
7 июля 2018 г., 21:00 (Сочи) 1B/2A – 1D/2C
1/2 финала
10 июля 2018 г., 21:00 (Санкт-Петербург)
10 июля 2018 г., 21:00 (Москва)
Матч за 3-е место: 14 июля 2018 г., 17:00 (Санкт-Петербург)
Финал: 15 июля 2018 г., 18:00 (Москва)
Финальная часть XXI Кубка мира по футболу 2018 года впервые пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи чемпионата мира по футболу, как его принято называть, примут двенадцать стадионов в одиннадцати городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.
В финальном турнире футбольного Кубка мира 2018 сыграют 32 национальных сборных команды. Сборная России автоматически получила место в финальной части.
Все команды разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Всего на ЧМ-2018 будет сыграно 64 матча, из них: 48 - в групповом турнире, 16 - в плей-офф.
Матч открытия финального турнира ЧМ-2018 по футболу состоится 14 июня 2018 года в г.Москве на стадионе "Лужники". На этой же арене будет сыгран один из полуфинальных матчей 10 июля 2018 года, а также финальный поединок чемпионата мира 2018 года, который пройдет 15 июля 2018 года
Еще один полуфинальный матч 10 июля 2018 г. и матч за третьем место ЧМ-2018 14 июля 2018 года планируется провести в г.Санкт-Петербурге на новом стадионе "Санкт-Петербург".
Сборная Украины не смогла пробиться на самый важный футбольный турнир четырехлетия, оказавшись только на третьем месте в отборочной группе I.
Все матчи самого престижного футбольного турнира будут показаны на телеканалах "Интер" и НТН.