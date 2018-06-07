Календарь и результаты матчей в группе А

Матч №1. 14 июня. 18.00. Москва. "Лужники". Россия – Саудовская Аравия

Матч №2. 15 июня. 15.00. Екатеринбург. Египет – Уругвай

Матч №17. 19 июня. 21.00. Санкт-Петербург. Россия – Египет

Матч №18. 20 июня. 18.00. Ростов-на-Дону. Уругвай – Саудовская Аравия

Матч №33. 25 июня. 17.00. Самара. Уругвай – Россия

Матч №34. 25 июня. 17.00. Волгоград. Саудовская Аравия – Египет

Группа А И В Н П М О Россия Уругвай Египет С. Аравия

Календарь и результаты матчей в группе В

Матч №4. 15 июня. 18.00. Санкт-Петербург. Марокко – Иран

Матч №3. 15 июня. 21.00. Сочи. Португалия – Испания

Матч №19. 20 июня. 15.00. Москва. "Лужники". Португалия – Марокко

Матч №20. 20 июня. 21.00. Казань. Иран – Испания

Матч №35. 25 июня. 21.00. Саранск. Иран – Португалия

Матч №36. 25 июня. 21.00. Калининград. Испания – Марокко

Группа В И В Н П М О Португалия Испания Марокко Иран

Календарь и результаты матчей в группе С

Матч №5. 16 июня. 13.00. Казань. Франция – Австралия

Матч №6. 16 июня. 19.00. Саранск. Перу – Дания

Матч №22. 21 июня. 15.00. Самара. Дания – Австралия

Матч №21. 21 июня. 18.00. Екатеринбург. Франция – Перу

Матч №37. 26 июня. 17.00. Москва. "Лужники". Дания – Франция

Матч №38. 26 июня. 17.00. Сочи. Австралия – Перу

Группа С И В Н П М О Франция Дания Перу Австралия

Календарь и результаты матчей в группа D

Матч №7. 16 июня. 16.00. Москва. "Спартак". Аргентина – Исландия

Матч №8. 16 июня. 22.00. Калининград. Хорватия – Нигерия

Матч №23. 21 июня. 21.00. Нижний Новгород. Аргентина – Хорватия

Матч №24. 22 июня. 18.00. Волгоград. Нигерия – Исландия

Матч №39. 26 июня. 21.00. Санкт-Петербург. Нигерия – Аргентина

Матч №40. 26 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Исландия – Хорватия

Группа D И В Н П М О Аргентина Хорватия Нигерия Исландия

Календарь и результаты матчей в группе E

Матч №10. 17 июня. 15.00. Самара. Коста-Рика – Сербия

Матч №9. 17 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Бразилия – Швейцария

Матч №25. 22 июня. 15.00. Санкт-Петербург. Бразилия – Коста-Рика

Матч №26. 22 июня. 21.00. Калининград. Сербия – Швейцария

Матч №41. 27 июня. 21.00. Москва. "Спартак". Сербия – Бразилия

Матч №42. 27 июня. 21.00. Нижний Новгород. Швейцария – Коста-Рика

Группа Е И В Н П М О Бразилия Швейцария Сербия Коста-Рика

Календарь и результаты матчей в группе F

Матч №11. 17 июня. 18.00. Москва. "Лужники". Германия – Мексика

Матч №12. 18 июня. 15.00. Нижний Новгород. Швеция – Корея

Матч №28. 23 июня. 18.00. Ростов-на-Дону. Корея – Мексика

Матч №27. 23 июня. 21.00. Сочи. Германия – Швеция

Матч №43. 27 июня. 17.00. Казань. Корея – Германия

Матч №44. 27 июня. 17.00. Екатеринбург. Мексика – Швеция

Группа F И В Н П М О Германия Швеция Мексика Юж.Корея

Группа G

Матч №13. 18 июня. 18.00. Сочи. Бельгия – Панама

Матч №14. 18 июня. 21.00. Волгоград. Тунис – Англия

Матч №29. 23 июня. 15.00. Москва. "Спартак". Бельгия – Тунис

Матч №30. 24 июня. 15.00. Нижний Новгород. Англия – Панама

Матч №45. 28 июня. 21.00. Калининград. Англия – Бельгия

Матч №46. 28 июня. 21.00. Саранск. Панама – Тунис

Группа G И В Н П М О Англия Бельгия Тунис Панама

Группа H

Матч №16. 19 июня. 15.00. Саранск. Колумбия – Япония

Матч №15. 19 июня. 18.00. Москва. "Спартак". Польша – Сенегал

Матч №32. 24 июня. 18.00. Екатеринбург. Япония – Сенегал

Матч №31. 24 июня. 21.00. Казань. Польша – Колумбия

Матч №47. 28 июня. 17.00. Волгоград. Япония – Польша

Матч №48. 28 июня. 17.00. Самара. Сенегал – Колумбия

Группа H И В Н П М О Колумбия Польша Япония Сенегал

1/8 финала

30 июня 2018 г., 17:00 (Казань) 1С - 2D

30 июня 2018 г., 21:00 (Сочи) 1А - 2В

1 июля 2018 г., 17:00 (Москва) 1В - 2А

1 июля 2018 г., 21:00 (Нижн. Новгород) 1D - 2С

2 июля 2018 г., 17:00 (Ростов-на-Дону) 1Е - 2F

2 июля 2018 г., 21:00 (Самара) 1G - 2H

3 июля 2018 г., 17:00 (Москва) 1F - 2E

3 июля 2018 г., 21:00 (Санкт-Петербург) 1H - 2G

1/4 финала

6 июля 2018 г., 17:00 (Казань) 1A/2B – 1C/2D

6 июля 2018 г., 21:00 (Нижн. Новгород) 1E/2F – 1G/2H

7 июля 2018 г., 17:00 (Самара) 1F/2E – 1H/2G

7 июля 2018 г., 21:00 (Сочи) 1B/2A – 1D/2C

1/2 финала

10 июля 2018 г., 21:00 (Санкт-Петербург)



10 июля 2018 г., 21:00 (Москва)



Матч за 3-е место: 14 июля 2018 г., 17:00 (Санкт-Петербург)



Финал: 15 июля 2018 г., 18:00 (Москва)

Финальная часть XXI Кубка мира по футболу 2018 года впервые пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи чемпионата мира по футболу, как его принято называть, примут двенадцать стадионов в одиннадцати городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

В финальном турнире футбольного Кубка мира 2018 сыграют 32 национальных сборных команды. Сборная России автоматически получила место в финальной части.

Все команды разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Всего на ЧМ-2018 будет сыграно 64 матча, из них: 48 - в групповом турнире, 16 - в плей-офф.

Матч открытия финального турнира ЧМ-2018 по футболу состоится 14 июня 2018 года в г.Москве на стадионе "Лужники". На этой же арене будет сыгран один из полуфинальных матчей 10 июля 2018 года, а также финальный поединок чемпионата мира 2018 года, который пройдет 15 июля 2018 года

Еще один полуфинальный матч 10 июля 2018 г. и матч за третьем место ЧМ-2018 14 июля 2018 года планируется провести в г.Санкт-Петербурге на новом стадионе "Санкт-Петербург".

Сборная Украины не смогла пробиться на самый важный футбольный турнир четырехлетия, оказавшись только на третьем месте в отборочной группе I.

Все матчи самого престижного футбольного турнира будут показаны на телеканалах "Интер" и НТН.