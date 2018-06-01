В Будапеште, по примеру других европейских городов решили запретить передвижение на сегвеях в пешеходных зонах центра города. Принятый властью венгерской столицы закон вступает в силу с середины июня и распространяется на электрические велосипеды, рикши и некоторые другие виды двухколесных транспортных средств, сообщает euronews.

По словам представителя фирмы, занимающейся арендой сегвеев, использование этих транспортных средств было недавно запрещено в Праге. После этого несколько компаний перевели свой бизнес в столицу Венгрии. Это привело к значительному росту количества такого электротранспорта на улицах города. Поэтому местные власти начали реагировать на эти изменения.

Многие местные туроператоров отмечают, что сигвеи и другой электотранспорт является хорошим вариантом для обзорных экскурсий. Несмотря на то, что компании платят налоги и создают рабочие места, критики считают, что такого транспорта стало слишком много и это представляет опасность для пешеходов.

По словам руководителя центрального района Будапешта Петера Сота, сегвеи слишком тихие и очень быстрые, поэтому пешеходы их просто не замечают.

"Мы часто видим на улицах людей, которые пользуются средством передвижения весом 30-40 кг впервые в своей жизни. Это представляет серьезную угрозу для пешеходов", - отметил он.

Как пишет About Hungary, за нарушение правил обещают штрафовать на 50 тысяч форинтов (155 евро), если нарушитель согласиться заплатить на месте. Сумма штрафа возрастет до 150 тысяч форинтов (470 евро), если он будет оплачен позже.

Ранее "Страна" писала о том, что в Варшаве попали в ДТП 10 украинских студентов, которые ехали в одной легковушке.

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