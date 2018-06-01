Самолет, следовавший из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, совершил вынужденную посадку в португальском аэропорту Фару из-за "невыносимой вони" от пассажира.

Об этом сообщает издание Mirror.

"Создавалось впечатление, будто он не мылся как минимум несколько недель", - рассказал журналистам один из очевидцев, который также находился на борту. Он описал запах как "невыносимый" и добавил, что несколько пассажиров от запах упали в обморок, некоторых - стошнило.

Экипаж самолета авиакомпании Transavia Airlines пытался изолировать мужчину в туалете, но это не помогло. После этого пилот принял решение о посадке самолета в ближайшем аэропорту.

Представители Transavia Airlines прокомментировали случившееся. По их словам, авиалайнер вынужден был приземлиться "по медицинским причинам". В аэропорту мужчину встретили медики, а пострадавшим от его запаха оказали помощь.

Ранее "Страна" сообщала, что в Варшаве аварийно сел самолет, чтобы реанимировать пассажира.

Также в Одессе экстренно приземлился самолет из-за пассажирки, которой стало плохо.