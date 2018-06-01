В Беларуси в Барановичском лицее №1 креативно подошли к традициям праздника последнего звонка. Об этом пишет издание Интекс-пресс.

Обычно на праздничной линейке в конце учебного последний звонок дает первоклассница, которую несет на плече одиннадцатиклассник. Но в Барановичах решили заменить людей технологиями.

Директор лицея Алексей Бычковский отпустил в небо квадрокоптер с привязанным к нему колокольчиком.

Фото: intex-press.by

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