Расследование уголовного производства по факту ДТП с участием служебного автомобиля Национальной полиции в Киеве, в результате которого пострадал подросток, поручили Главному управлению Службы безопасности в Киеве и Киевской области, а процессуальное руководство будет обеспечивать столичная прокуратура. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

"Прокуратура Киева организовала досудебное расследование в уголовном производстве по факту ДТП, которое произошло 31.05.2018 при участии служебного автомобиля Национальной полиции на проспекте Григоренко в Киеве, в результате которого пострадал 13-летний ребенок. Расследование поручено ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, процессуальное руководство обеспечивается прокуратурой города", - сообщила пресс-служба прокуратуры.

Предварительная правовая квалификация в уголовном производстве - ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что привело к телесным повреждениям средней тяжести) УК Украины.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия - направлены поручения в МВД о проведении служебного расследования по факту события, подготовлены ходатайства о назначении и проведении ряда экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение о дальнейшем движении уголовного производства.

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