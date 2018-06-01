В зоопарке Белграда родился редкий белый бизон. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Маленькую самку назвали Душанка – от слова душа. Малыш здоров и весит 40 килограммов, тогда как вес взрослого животного может достигать шести центнеров.

Индейцы Северной Америки, откуда родом эти животные, считают белых бизонов священными. Рождение такого белого бизона предвещает счастье и везение.

В прерии Северной Америки до прибытия европейцев обитали огромные стада бизонов, сейчас это вид считается вымирающим.

Видео: Youtube.com

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