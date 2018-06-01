В семье известного украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона случилось горе. Умерла его мать - Мина Давыдовна.

Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook.

"Детство закончилось. Мамы больше нет", - написал он.

Мама Дмитрия Мина Давыдовна работала инженером-экономистом. Причина смерти пока не сообщается.

Фото: facebook.com/gordondmitry

До этого журналист, основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон заявлял, что на сегодняшний день взял уже около 750 интервью. Он напомнил, что беседовал с лучшими людьми эпохи.

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