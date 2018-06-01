До чемпионата мира по футболу осталось всего две недели, и правительство РФ объявило о введении нового запрещающего знака для автомобистов. Новый дорожный знак будет запрещать движение пассажирских автобусов.

Об этом говорится на сайте правительства России.

Новый знак с 1 июня появился во всех городах, которые примут матчи чемпионата мира - 2018.

На круглом запрещающем знаке будет изображен автобус. Отмечается, что он не затронет регулярные рейсы пассажирских автобусов внутри городов. Зона действия нового знака распространится от места установки до перекрестка, а в случае его отсутствия - до конца населенного пункта. Знак будет висеть на въездах в города до 17 июля.

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