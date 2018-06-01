В Киевском метрополитене предупредили об изменениях в работе подземки.

"3 июня 2018 в связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение на вход для пассажиров станции "Арсенальная". Приносим извинения за временные неудобства!" - говорится в сообщении.

Фото: Twitter.com

Напомним, c 30 мая по 3 июня в Мыстецьком Арсенале проходит VIII международный фестиваль "Книжный арсенал". Мероприятие соберет 200 украинских писателей и гостей более чем из 30 стран мира, а также 150 издательств, которые представят свои новинки. На "Книжном арсенале" презентуют проекты иллюстраторы и дизайнеры.

Кроме того, 3 июня пройдет традиционный "Пробег под каштанами", центр Киева перекроют. Мы опубликовали схему движения.

Также на выходных пол-Киева перекроют из-за гонки велосипедистов. Список улиц.