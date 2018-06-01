В Киеве парень стал жертвой ограбления со стороны сообщников девушки, с которой он познакомился в развлекательном центре. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В дежурную часть Оболонского управления полиции обратился мужчина, который сообщил, что на улице Зои Гайдай его избили и отобрали мобильный телефон, деньги и банковские карты. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

По словам пострадавшего, он отдыхал в кафе, где и познакомился с девушкой. Позже она предложила прогуляться, а уже через несколько кварталов к ним подошли два неизвестных. Они начали избивать мужчину, а затем отобрали сумку с ценными вещами и вместе с девушкой скрылись.

Правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались 34-летние киевлянин и уроженец Донецкой области. Личность девушки также установлена, она дает показания.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам объявлено о подозрении. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

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