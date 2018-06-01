Польский священник Веслав Пенский, который почти 20 лет служил на территории Украины попал в базу сайта "Миротворец" из-за антиукраинских высказываний.

Об этом свидетельствует соответствующая запись на сайте.

Как отмечает "Миротворец", священник внесен в базу из-за антиукраинской пропаганды под прикрытием религиозной деятельности, а также разжигания межрелигиозной и межконфессиональной вражды.

Священник проводил богослужебную деятельность в приходе "Христа Царя Вселенной" Римско-Католической Церкви в Киеве в период с 1999-го по сентябрь 2017 года. Входит в Римско-католическое религиозное общество ордена "Паллотинов" (Общество католического апостольства) – монашеский орден, руководящий центр которого находится в Риме, состоит из 11 провинций, включая польскую провинцию ордена, которая координирует деятельность украинской делегатуры (ордена).

В сентябре 2017 года священника перевели в Польшу, после чего он несколько раз посещал Украину. В феврале он стал персоной нон грата. Причиной стало то, что "Пенский довольно часто в своих выступлениях допускает нетолерантные, антиукраинские высказывания, которые усиливают ксенофобские настроения и негативно влияют на украинско-польские отношения". Поэтому специалисты рекомендовали соответствующим государственных органам ограничить его пребывание на территории Украины.

Фото: psb4ukr.org

Ранее "Страна" сообщала о еврейском "Миротворце". В Украине начнут вести черный список антисемитов и ксенофобов.

Также сайт "Миротворец" объявил пранкера Вольнова своим официальным спикером.