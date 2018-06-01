В российском МИД отреагировали на просьбу арестованного в Украине журналиста Кирилла Вышинского, который отказался от украинского гражданства и попросил помощи у президента России Владимира Путина (напомним, что ранее у Вышинского был обнаружен паспорт гражданина России). Об этом сообщает РИА Новости.

В дипломатическом ведомстве РФ обещали оказать помощь Вышинскому, которого в Украине подозревают в госизмене.

"Мы, как известно, своих не бросаем. Естественно, мы будем действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм", - заявил заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин и добавил, что также он надеется на соответствующую реакцию профильных международных структур.

Напомним, 15 мая главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд арестовал жрналиста на 60 дней без определения залога.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня суд в Херсоне оставил Вышинского под стражей.

Также мы сообщали, что советник Порошенко заявил, что Украина и Россия "договорятся" по задержанию Вышинского.