Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе меру пресечения для главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Такое решение суд принял в пятницу, 1 июня.

Правоохранители задержали 15 мая в Киеве руководителя "РИА Новости Украина" К.Вышинского. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. 16 мая его привезли в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал К.Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест Вышинского.

Статья 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает. Но адвокат заявил, что защита будет обжаловать избранную меру пресечения.

Ранее "Страна" сообщала, что Вышинский отказался от украинского гражданства и обратился за помощью к Путину.

Также Херсонский суд отказал Вышинскому в отводе коллегии судей.