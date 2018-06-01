Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает существование "приватного фонда Владимира Путина", о котором во время дачи показаний заявил подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман. Об этом пишет Интерфакс.

Напомним, что Борис Герман заявил о том, что за покушением на российского журналиста Бабченко стоит человек, который якобы работает "в приватном фонде Владимира Путина".

"Конечно, никаких таких фондов в России не существует", - сказал Песков.

Обвинение России в причастности к покушению на Бабченко является инсинуацией и "развесистой клюквой", считает Песков.

"Любые утверждения о возможной причастности России к этой инсценировке является не чем иным как инсинуацией и не соответствует действительности", - сказал Песков.

"Если говорить, скажем так, в шутку, то не знаю, как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, вся эта история, все эти показания, являются не чем иным как развесистой клюквой", - добавил он.

Ранее "Страна" писала о том, что Луценко и Грицак встретятся с дипломатами G7, чтобы объяснить спецоперацию с Бабченко.

Также мы разбирались в том, что известно о российском "заказчике" покушения на Бабченко.