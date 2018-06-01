После провала в Лиге чемпионов вратаря-неудачника Ливерпуля бросила девушка
Вратарю английского Ливерпуля Лорису Кариусу сейчас не позавидуешь. После своих жутких ошибок в финале Лиги чемпионов против Реала в его жизни началась черная полоса. Мало того, что он стал героем тысяч фотожаб и издевок со стороны миллионов болельщиков в соцсетях, так еще и на личном фронте дела у него пошли наперекосяк.
Его подружка, роскошная модель Ианте Роуз не захотела продолжать отношения с горемычным вратарем и официально заявила, что больше не встречается с Кариусом, и сердце ее свободно. Более того, ветреная красотка даже отписалась от бывшего бой-френда в Instagram.
Антигерой финала Лиги чемпионов в Киеве после матча
Фото: Instagram.com
Роковая красотка вратаря Ливерпуля
Фото: Instagram.com
Как передает Ua-football такой шаг красотки тоже вызвал неоднозначную реакцию в сетях. Мнгогие расценили его как банальное предательство человека в трудную минуту.
Ранее "Страна" сообщала, что тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что команда поддержит вратаря.