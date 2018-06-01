В выходные, 2 и 3 июня, синоптики обещают в Украине серьезные перепады температуры и дожди с грозами. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Фото: meteo.gov.ua

В субботу, 2 июня, западные области накроют дожди с грозами, но при этом будет довольно тепло. Днем ожидается 25-27 тепла днем, а ночью 12-14 градусов.

На остальной территории Украины осадков не ожидается, но будет отмечаться понижение температуры. В центральных и южных регионах синоптики прогнозируют 23-25 градусов, а вот ночью всего 8-10 тепла.

Холодней всего будет на востоке и севере страны, где дневная температура будет умеренно теплой - не выше 20-22 градусов, а вот ночью похолодает до 5-8 градусов. В Луганской области в ночное время столбик термометра опутится до 4-6 градусов.

В воскресенье, 3 июня, дождливая погода распространиться и на север страны и некоторые центральные области. Там ожидается температура воздуха 23-25 тепла днем и ночью 11-13 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

На западе страны продолжатся дожди с грозами, но будет довольно тепло – 23-25 градусов днем и ночью до +14.

Ранее "Страна" писала о том, что вишня появилась на украинских рынках на три недели раньше срока.

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