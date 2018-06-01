Зарплата в €50 миллионов. Арабский бизнесмен заявил, что Зидан будет готовить сборную Катара к ЧМ-2022
После добровольной отставки Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского Реала, футбольные эксперты с аналитиками и болельщики всего мира ломают голову - где же продолжит карьеру тренер - трумфатор.
Египетский бизнесмен Нагиб Савирис в своем Twitter выдал сенсационную информацию, что Зидан возглавит сборную Катара, и будет ее готовить к домашнему чемпионату мира - 2022.
"Зидан возглавит сборную Катара и начнет готовить ее к чемпионату мира - 2022. Зарплата - €50 миллионов, контракт на четыре года. Деньги решают все?" - написал Савирис.
Фото: twitter.com/NaguibSawiris
Напомним, ранее "Страна" вспомнила главные факты из биографии Зинедина Зидана, и что он сделал для "королевского" клуба.
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