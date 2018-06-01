На запуске первого пускового комплекса зернового терминала в Одесской области президент Петр Порошенко рассказал как встречался с Трампом, а также сообщил об увольнении главы Татарбунарской райдаминистрации.

Президент принял участие в открытии терминала ООО "MV Cargo" совместно с корпорацией Cargill. Видео его выступления разместила пресс-служба президента Украины в Facebook.

"На встрече с президентом США Дональдом Трампом мы договорились резко усилить сотрудничество между Украиной и США. Сегодня мы можем сказать, что за прошедший год объем инвестиций и торговли между странами вырос в четыре раза. И Cargill лидер среди американских компаний на украинском рынке", - сказал Порошенко.

Он отметил, что 40-50 млн тонн зерна в год – стабильный урожай Украины на год. "Львиная часть идет на экспорт, обеспечивая частности стабильность национальной денежной единицы, валютный баланс", - подчеркнул глава государства.

В конце своего выступления, после фразы "Слава Украине!", Порошенко неожиданно заявил, что уволил главу Татарбунарской районной государственной администрации Александра Кривенко, который, якобы не хотел строить солнечную электростанцию.

"Если чиновники на местах позволяют себе создавать преграды инвесторам в пользу (мы с вами понимаем каким) интересам, уверен в том, что реакция власти должна быть жесткой, и мы не должны затягивать с принятием соответствующих решений. Поэтому хочу вас проинформировать, что именно сегодня, по представлению главы областной государственной администрации, я подписал распоряжение об увольнении главы Татарбунарской районной государственной администрации", - сказал Порошенко.

Глава государства рассказал, что в Татарбунарском районе предусматривалось еще в декабре прошлого года передать в аренду земельный участок инвестору под строительство объектов альтернативной энергетики - для строительства солнечной электростанции.

"Сегодня, через полгода, предприятие не то что не начало строительные работы, они даже землю в аренду не получили. Все это из-за того, что глава администрации Татарбунарского района, по неизвестным мне причинам, считает возможным не составлять уже полгода соответствующее соглашение с предприятием", - указал Порошенко.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

Ранее "Страна" сообщала, что школьник упал в обморок во время выступления Порошенко в Ямницком лицее.

Также Порошенко под палящим солнцем рассказал школьникам о миротворцах на Донбассе и воскрешении Бабченко.