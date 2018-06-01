2 и 3 июня в Киеве перекроют движение на ряде улиц. Это связано с проведением международной велогонки Horizon Park Race Maidan, сообщает Информатор.

Спортивное событие разделено на два дня. По словам организаторов, в субботу, 2 июня, состоится мужской забег. Для проведения гонки в столице будут перекрыты улица Крещатик, Бессарабская площадь, бульвар Тараса Шевченко, проспект Победы, улица Щербаковского с 10:00 до 18:00 .

Фото: kiev.informator.ua

Во второй день велогонки, 3 июня, соревноваться будут женские команды. С 8:30 до 15:00 в Киеве перекроют движение общественного транспорта по улицам Николая Гринченко, Кировоградской, Валерия Лобановского, Андрея Головко, Соломенской и Протасов Яр.

В ходе забега гонщики проедут расстояние в 133 километра. В соревновании примут участие около 170 спортсменов из 10 стран мира, 18 мужских команд и 9 женских. Болельщики могут выбрать удобные для себя локации по маршруту забега, чтобы наблюдать за соревнованиями. В прошлом году событие посетили больше 150 000 киевлян и гостей столицы.

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