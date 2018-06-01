В Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в пятницу, 1 июня, сбежали сразу несколько хищников.

Об этом сообщает DW.

Инцидент произошел в зоопарке в городе Люнебах. Из него сбежали два льва, ягуар, два тигра и медведь.

Медведя удалось застрелить вскоре после побега, поиск других зверей продолжается. К поисковой операции привлечено большое количество людей. Местным жителям рекомендовано не покидать своих жилищ, а, увидев сбежавшее животное, немедленно проинформировать полицию.

В зоопарке на 30 гектарах содержатся примерно 400 животных, в том числе и экзотических пород.

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