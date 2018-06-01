Начало активной фазы реконструкции Шулявского путепровода в Киеве перенесено на неопределенный срок в связи с тем, что Киевсовет должен рассмотреть петицию с альтернативным вариантом реконструкции. Об этом сообщает КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", передает УНН.

"Нет, еще не началась (реконструкция - Прим. ред.) в связи с петицией Виктора Петрука, на 6 июня запланировано рассмотрение комиссией его варианта. Но мы не останавливаемся, подготовительные работы продолжаются, люди готовятся к этой работе - до перекрытия с последующим выполнением работ. Начало работ зависит от того, как будут рассмотрены варианты. Мы надеемся, что Петруку будут приведены все доводы, что его вариант не терпит критики и после этого мы приступим к работе", - сообщили в КП.

Петиция была подана 8 мая 2018 года. Автор требует провести закрытый архитектурный конкурс на лучшее проектное решение развязки Шулявского путепровода.

Как отметил автор петиции, КГГА заявила о намерении осуществить реконструкцию Шулявской по схеме неполный "Четырехлистник".

"Четырехлистник" является устаревшим типом транспортной развязки, что имеет ограниченное использование в городах. Реализация его на пересечении Малой кольцевой дороги (Гетьмана - Довженко) и пр-та Победы не приведет к улучшению транспортной ситуации в городе. Альтернативой неполному "Четырехлистнику" является трехуровневая развязка с реверсивным распределительным кольцом - современное инновационное решение с высокими технико-эксплуатационными показателями", - указано в тексте петиции.

Она набрала необходимое количество голосов, поэтому столичная власть должна ее рассмотреть.

Напомним, подготовка к реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицы Вадима Гетьмана (Шулявский путепровод) началась 1 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что реконструкция "уставшего" Шулявского моста переносится. У Кличко не могут закупить стройматериалы из-за скандала с тендером.

Также мы сообщали, что "уставший" Шулявский мост перекроют на полтора года.