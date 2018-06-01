Американская актриса Робин Райт, которая играет героиню Клэр Андервуд в популярном сериале "Карточный домик", сообщила о завершении съемок финального шестого сезона.

Об этом актриса написала в своем Instаgram.

"В прошлую пятницу мы закончили снимать последний сезон "Карточного домика". Работа с нашими актерами и командой была абсолютной радостью. Мы стали семьей, и я буду скучать по всем вам", - написала актриса.

Фото: instagram.com

На фото руки актрисы в крови, что, по мнению кинокритиков, может быть намеком на кровавый финал сериала.

Ожидается, что финальный сезон сериала "Карточный домик" выйдет на Netflix осенью 2018 года.

Напомним, что в марте Netflix выпустил тизер последнего шестого сезона популярного сериала "Карточный домик".

Как сообщала "Страна", съемки "Карточного домика" возобновились без Спейси в роли Андервуда.