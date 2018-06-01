После сухой ничьей сборной Украины в матче с Марокко, два игрока донецкого Шахтера покинули ртренировочный лагерь национальной команды в Швейцарии.

Первый вратарь сборной Украины Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко не сыграют в следующем матче против сборной Албании.

Об этом сообщили в эфире телеканала "Футбол 1".

Оба футболиста провели напряженный сезон в составе донецкого Шахтера. "Горняки" играли "на трех фронтах" - в чемпионате Украины, в Лиге чемпионов и Кубке Украины. Поэтому главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение отпустить их досрочно.

Напомним, что в воскресенье, 3 июня, Украине предстоит поединок против сборной Албании.

Ранее "Страна" сообщала, что Шевченко объяснил, почему сборная Украины не смогла забить Марокко.