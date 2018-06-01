Первая вишня появилась на рынках Украины на три недели раньше, чем это было ранее.

Об этом сообщает "Инфо-Шувар".

По состоянию на 31 мая 2018 года, на крупнейшем в Западной Украине оптовом рынке "Шувар" кроме земляники и черешни уже предлагается первая вишня из Закарпатья по средней цене 30 грн/кг (0,99 EUR/кг).

Предложение ягоды пока довольно ограничено. Однако, как сообщают производители, при благоприятной погоде, она быстро начнет расти уже в ближайшие недели, ведь весна в этом году была очень теплой.

В прошлом году первая вишня от украинского производителя появилась на рынке только во второй половине июня и тоже стоила 30 грн/кг (1,03 EUR/кг). Урожай украинской вишни в прошлом году был неудовлетворительным из-за погодных проблем, впрочем, благодаря повышенному спросу в странах ЕС украинские производители смогли даже увеличить экспорт свежей и замороженной вишни. В 2017 году Украина экспортировала 80 тонн свежей вишни на сумму $65 тыс, и 1,7 тыс. тонн замороженной вишни стоимостью $2,2 млн. Свежую вишню Украина экспортировала лишь в июле.

Что касается других отечественных ягод, то черешня продолжает плавно проседать в цене под давлением увеличения предложения и сегодня стоит 15-35 грн/кг (0,49-1,15 EUR/кг).

Довольно интересная ситуация наблюдается по землянике, здесь разбег в ценах наибольший. Сегодня на площадке ОРСП "Шувар" можно найти ягоду на любой вкус и по любой цене. Так, ягода высшего качества предлагается на площадке рынке по 35-38 грн/кг (1,15-1,25 EUR/кг), ягоду худшего качества можно купить от 15 грн/кг (0,49 EUR/кг).

Ранее "Страна" сообщала, что аграрии назвали украинскую ягоду, которая имеет самый большой экспортный потенциал.

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