Государственная программа на 2018-2028 годы о функционировании украинского языка как государственного во всех сферах жизни должна предусматривать введение сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины.

Об этом говорится на сайте президента Украины, где размещен текст указа президента Украины №156 "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию созданию единого культурного пространства Украины".

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок разработать механизм введения госэкзамена.

Кроме того, Кабмин должен создать на постоянной основе экспертную группу для комплексного анализа современной языково-культурной ситуации в Украине, разработке критериев оценки эффективности государственной языковой политики.

С учетом предложений этой группы Кабмин должен разработать в двухмесячный срок и утвердить государственную целевую программу на 2018-2028 годы, направленную на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни.

Десятилетняя государственная программа будет, в частности, предусматривать такие мероприятия, как "улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях, содействие изучению украинского языка иностранцами, разработке дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины".

Президент также предлагает учесть в программе механизмы по укреплению государственного статуса украинского языка, выработки действенных механизмов ее защиты и развития, обеспечение соблюдения должностными и служебными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления требований закона об обязательности использования государственного языка при исполнении своих должностных обязанностей, недопущению дискриминации украинского языка, развития национальной словарной базы и обеспечение свободного доступа к ней пользователей, обеспечения поддержки и популяризации украинского языка за рубежом.

Напомним, что Петр Порошенко подписал указ "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействии созданию единого культурного пространства Украины" 31 мая во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

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