Премьер-министр Испании Мариано Рахой сложил с себя полномочия после вынесенного ему парламентом вотума недоверия. Об этом сообщает Euronews.

Инициатором вотума стал лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес, который пояснил свое заявление "недостойной" реакцией Рахоя на судебный приговор по антикоррупционному делу "Гюртель". Это был громкий скандал, в котором были замешаны полтики и бизнесмены, близкие к консервативной Народной партии Рахоя. В частности, десятки лиц обвинялись в уклонении от уплаты налогов и в мошенничестве в 2000-х годах.

За недоверие кабмину Рахоя проголосовали 180 депутатов, против - 169 депутатов.

Новым премьером станет лидер Социалистической партии Педро Санчес.

"Для меня честь оставить Испанию в лучшем состоянии, чем она была, когда я ее возглавил", – заявил Рахой.

Мариано Рахой занимал должность председателя правительства Испании с 21 декабря 2011 года.

Напомним, что ранее экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался от претензий возглавить парламент региона во второй раз.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Испании Мариано Рахой призывал жителей Каталонии проголосовать на досрочных выборах