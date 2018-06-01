Глава Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио надеется, что Верховная Рада примет закон о создании Антикоррупционного суда до 6 июня.

Об этом он сказал на брифинге, пишут "Украинские новости".

"Я знаю что идут переговоры по Антикоррупуионному суду. Я надеюсь, что они будут завершены. Обсуждается вес международного компонента при принятии решений. И кто будет международными экспертами", - сказал он.

По его словам, международные участники должны иметь решающую роль.

Он рассчитывает, что закон о создании Антикоррупционного суда будет принят на следующей неделе.

"Я знаю, что есть срок (у Верховной Рады - Прим. Ред.) до 6 июня, для меня это уже завтра" - сказал он.

Букиккио отметил, что будет доверять этому суду. "Да, безусловно. Должно быть доверие у украинского народа и общества. Но, доверие зависит от добора судей. Именно для этого мы и предложили участие международных экспертов", - подчеркнул он.

Замглавы Администрации президента Алексей Филатов отметил, что финальное решение Рады по этому закону может быть уже на следующей неделе

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде сообщили, когда продолжат рассматривать поправки к законопроекту об Антикоррупционном суде.

Также Парубий назвал примерную дату голосования за Антикоррупционный суд.

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