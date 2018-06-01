Canon прекратила продажи последней пленочной камеры
Компания Canon объявила, что прекращает продажи своей последней пленочной камеры модели EOS-1v. При этом техобслуживание фотоаппаратов продлится до октября 2025 года, но если нужных комплектующих не окажется в наличии Canon оставляет за собой право отказать.
Об этом пишет The Verge.
Производство этой модели было фактически остановлено еще в 2010. ее презентовали в 2000 году.
Хотя Canon больше не продает никаких пленочных камер, это не говорит о смерти пленки как технологии. Nikon по-прежнему продает две пленочные камеры: F6 и FM10.
Фото: theverge.com
Напомним, что вспышку для фотокамеры научили самостоятельно выбирать, куда лучше светить.
Как сообщала "Страна", фото для рекламы смартфона Huawei сделали фотоаппаратом Canon.
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