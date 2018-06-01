Компания Canon объявила, что прекращает продажи своей последней пленочной камеры модели EOS-1v. При этом техобслуживание фотоаппаратов продлится до октября 2025 года, но если нужных комплектующих не окажется в наличии Canon оставляет за собой право отказать.

Об этом пишет The Verge.

Производство этой модели было фактически остановлено еще в 2010. ее презентовали в 2000 году.

Хотя Canon больше не продает никаких пленочных камер, это не говорит о смерти пленки как технологии. Nikon по-прежнему продает две пленочные камеры: F6 и FM10.

Фото: theverge.com

Напомним, что вспышку для фотокамеры научили самостоятельно выбирать, куда лучше светить.

Как сообщала "Страна", фото для рекламы смартфона Huawei сделали фотоаппаратом Canon.