С 30 мая в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Об этом сообщается на сайте КГГА .

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, в течение 30-31 мая уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-6 среднесуточных ПДК (предельно допустимых концентраций) в районах площадей Бессарабской, Демеевской и Победы, Оболонского проспекта и улиц Довженко, Попудренко, Скляренко.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных ПДК в районах площадей Бессарабской, Демеевской и Победы, Оболонского проспекта, бульвара Леси Украинский и улицы Довженко.

Такие метеорологические условия (поле повышенного давления, ночная приземная инверсия и высокая температура воздуха) продержатся, по прогнозу синоптиков, до 4 июня.

Ранее "Страна" писала в Киеве назвали самый загрязненный район.

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