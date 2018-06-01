Испанский клуб Хетафе, который закончил сезон в Ла-Лиге на восьмом месте с 55 очками, окончательно приобрел у киевского Динамо защитника Виторину Антунеша.

Португальский легионер выступал за Хетафе на правах аренды, и его игра так впечатлила руководство клуба, что они решили выкупить его контракт у "бело-синих".

"У нас была опция выкупа, которую мы использовали", - заявил президент Хетафе Анхель Торрес каналу Telemadrid. Правда, сумму сделки босс испанских "горожан" не назвал.

Фото: twitter.com/DxtTelemadrid

Антунеш провел в Ла-Лиге за Хетафе 34 матча, и получил 13 желтых карточек.

Кроме Антунеша, испанцы выкупили контракты еще двух арендованных игроков - Маркеля Бергары и Мауро Арамбарри.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Динамо может купить у Вислы испанского форварда.

Также мы рассказывали, что Динамо хочет обратно купить у Бешикташа Домагоя Виду, а заодно и Бойко.