Сегодня утром радикалы облили зеленкой мать погибшего нардепа Ирины Бережной, главу организации "Сила Добра" Елену Бережную в собственной квартире и в присутствии сотрудника полиции.

Об этом она рассказала в комментарии телеканалу Newsone.

Бережная отметила, что еще рано утром к ней пришла группа неизвестных, которая начала блокировать квартиру, при этом полицейские приезжали к месту происшествия, но ничего не предпринимали.

"Сегодня в 06:50 восемь человек начали блокировать мою квартиру, стучать. Вышли соседи, начали выяснять, что случилось. Я, естественно, дверь не открывала. Они сказали, что являются патриотами Украины. Приехала полиция. Развернулась и уехала. Их вывели. Они остались блокировать подъезд. Снова приехала полиция. Никаких мер не принимала. На третий вызов, после того как они сказали, что отправят меня туда, где сейчас моя дочь, и осталось мне всего несколько дней жить, полицейский приехал и представился мне через дверь. Он сказал выйти и объяснить ситуацию. Я только приоткрыла дверь, чтобы пообщаться с полицейским, в присутствии работника полиции меня полностью облили зеленкой. Я пыталась закрыть дверь, а они залили часть квартиры. Этот полицейский развернулся и ушел", - рассказала она.

Бережная отметила, что уже после того как ее облили зеленкой, она еще раз позвонила в полицию и приехали уже патрульные, которые также не реагировали на происходящее.

По ее словам, она намерена рассказать о случившемся в ООН и ОБСЕ, а также поднять вопрос об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова с занимаемой должности.

Сегодня в 15.00 состоится акция за мир в Украине, которую организовала "Сила Добра" Елены Бережной.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что Елена Бережная заявила, что ее избили националисты и полиция.

Также на полицейских, избивших Елену Бережную, подали заявление в прокуратуру - адвокат.