С 5 июня Укрзализныця назначила дополнительный рейс скоростного поезда Интерсити+ из Киева в Харьков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для улучшения обслуживания пассажиров назначен дополнительный рейс скоростного поезда Интерсити + № 720/719 Киев - Харьков. Отправление из Киева 5 июня, из Харькова - 6 июня. Поезд будет курсировать согласно действующему графику движения", - говорится в сообщении.

В частности, 5 июня поезд № 720 Киев - Харьков отправится из Киева в 18:33 и прибудет в Харьков в 23:33.

В обратном направлении из Харькова поезд № 719 отправится 6 июня в 5:51 и прибудет в Киев в 11:07.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн-продажи.

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