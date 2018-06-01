Киевлянам в платежках за май не будут учитывать субсидии, так как сейчас проводится их перерасчет.

Об этом "112 Украина" рассказал первый замглавы столичной администрации Николай Поворозник.

По информации КГГА, перерасчет субсидий в 2018 году коснется около трети их получателей. "70% могут рассчитывать на то, что они получат субсидию, потому что это действительно малообеспеченные граждане, которым нужна государственная помощь, а около 30% будут с переназначенной субсидией, если не будут подпадать под те параметры, которые приняты правительством в апреле этого года. По этой категории будет произведен перерасчет", - отметил чиновник.

"У нас есть неприятная ситуация, потому что идет переназначение субсидий, есть незаконченная работа в части формирования этих баз данных этих 30% и 70% и у нас так случится, что за май потребители получат платежки без учета субсидий. Ничего страшного сейчас не происходит, субсидии будут перечислены в следующих периодах, когда заработает база. Просил бы платить то, что указано в платежке", - заявил Поворозник.

26 апреля Кабмин принял решение о начале процесса монетизации субсидий. Как сообщил Владимир Гройсман, это решение коснется 1,5 млн семей, которые смогут получить примерно 700 грн в качестве единоразовой выплаты. Это решение предусматривает денежную выплату, которая равна стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.

В связи с этим, заявляют в Минсоцполитики, отдельным категориям граждан потребуется переоформить субсидию на следующий отопительный сезон. При переоформлении субсидии нужно будет подать заявление и декларацию, чтобы определить свое право на выплаты.

Ранее "Страна" сообщала, что субсидии в Украине сократились более, чем в два раза - Госстат.

Также должникам за воду и тепло субсидии назначать не будут - Киевэнерго.