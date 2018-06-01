ООН призывает украинские власти расследовать нападения на представителей национальных меньшинств.

Об этом сообщают "Украинские новости".

В заявлении Организации Объединенных Наций призвали принять безотлагательные меры для защиты общин ромов, активистов ЛГБТ-сообществ и других меньшинств, которые подвергаются жестоким нападениям и притеснениям в Украине.

ООН отмечает, что в прошлом месяце были сожжены три ромских поселения: во Львове, Тернополе и в Киеве.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства (в одном случае - с применением огнестрельного оружия).

ООН подчеркивает, что к этому времени никто к ответственности привлечен не был.

"Отсутствие ответственности за жестокие нападения на меньшинства и выселения цыган, которые имели место в прошлые годы, привело к большей безнаказанности. Мы призываем правительство не проявлять ни капли толерантности к таким действиям, публично их осудить, расследовать все нападения на меньшинства, привлечь виновных к ответственности и гарантировать право на недискриминацию и равенство", - заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

Отмечается, что в некоторых случаях радикальные элементы взяли на себя ответственность за недавние нападения.

Напомним, что в Тернополе на лагерь ромов напали люди с бейсбольными битами.

Как сообщала "Страна", во Львове полиция открыла дело после пожара в лагере ромов на 9 мая.