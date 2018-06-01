В международный День защиты детей в МИД Украины сообщили, что на Донбассе погибли уже более 240 детей.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"Вдоль линии разграничения на Донбассе живут около 200 тыс. детей, 15 тыс. - в 5 км от линии разграничения. Каждый ребенок ежедневно находится в опасности и нуждается в защите. Призываю международное сообщество к давлению на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины, которая уже унесла жизни более 240 детей", - отметил Климкин.

Фото: twitter.com/pavloklimkin

Напомним, что музыканты, певцы и телеведущие прочитали стих Лины Костенко ко Дню защиты детей.

Как сообщала "Страна", в Торецке Донецкой области похоронили 15-летнюю девочку, которая погибла под артобстрелом.