Сегодня, 1 июня Окружной административный суд Киева объявил перерыв в подготовительном судебном заседании по делу о "хвалебных роликах ГПУ"

О перерыве попросил истец для привлечения третьей стороны в деле — Генеральной прокуратуры Украины, сообщает "Радио Свобода".

Следующее заседание суда состоится 8 августа.

23 апреля суд открыл производство за социальные ролики ГПУ от имени Луценко. Центр противодействия коррупции подал в Нацсовет из-за рекламных роликов, которые транслировались на телеканалах и положительно освещали деятельность Генеральной прокуратуры и, по заключению совета, являются социальной рекламой.

Юристы центра противодействия коррупции убеждены, что распространение этих видео является нарушением закона "О рекламе" и не могут быть социальной рекламой, а Генпрокуратура должна была бы заплатить за их распространение, ведь эта реклама "способствует положительному имиджу политического лица".

Кроме того, утверждают юристы Центра, в роликах приведена неправдивая, а именно завышена статистика о деятельности Генпрокуратуры. Эти данные центр получил от самой прокуратуры в ответе на запрос.

Третьими лицами в производстве выступают генеральный прокурор Юрий Луценко и общественная организация "Украинская антикоррупционная ассоциация".

Генеральная прокуратура Украины отрицает, что она причастна к изготовлению и размещению рекламных роликов о работе ведомства от имени его руководителя Юрия Луценко.

В самих же роликах говорится о: "спецконфискацию денег окружения Януковича", "возвращении государству более 126 гектаров земель", "строительстве дорог, развитие сельской медицины" и тому подобное.

Все ролики заканчивались лозунгом от имени Луценко: "Выполняем закон, устанавливаем справедливость".

Ранее "Страна" сообщала, что суд открыл производство из-за хвалебных роликов о Луценко, от которых открестились в ГПУ.

Также хвалебные ролики о ГПУ все же ведут к Луценко - расследование.