Монах Аристарх - в миру Алексей Цымбалюк - пожалуй самая колоритная личность из мира украинских спецслужб.

Его слава грозит затмить "агента Катерину" из НАБУ. Да и дело, в котором он оказался одной из центральных фигур, уже прогремело на весь мир - инсценировка убийства Аркадия Бабченко.

В этой сомнительной мистификации СБУ Цымбалюку была отведена почетная роль "киллера". А на деле - провокатора, задачей которого было заставить вероятного организатора преступления Бориса Германа поверить, что Бабченко мертв.

Впрочем, в этом ему усиленно помогала вся украинская власть, которая вывела фейк о смерти журналиста на планетарный уровень. А вот самого Цымбалюка сначала пытались задвинуть на второй план. Но не вышло - теперь его участие в деле подтверждено судом.

"Страна" собрала всю информацию об агенте СБУ, каких еще не видела Украина.

Каминг-аут

О своей роли в деле Бабченко Цымбалюк сообщил вчера сам. Видимо, не выдержав, что вся слава достается Грицаку, Луценко и собственно жертве - российскому журналисту. Даже "организатору" Герману досталось на тот момент больше известности.

Через Facebook Цымбалюк заявил, что решил сознаться после показа видео, в котором он получает деньги за выполнение заказа. Так как по видео Цымбалюка, по его собственному мнению, можно без проблем опознать, то он "не видит смысла шифроваться".

"Прекрасно, что в службе (СБУ - ред.) работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказах на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам. Честно, не знаю как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник, который все это дело тащил на себе, и следователь по делу - люди чести", - пишет Цымбалюк.

Однако после это в СБУ попытались затмить славу "ликвидатора" Бабченко. Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская заявила, что никаких постов в Facebook не видела и вообще настоящие агенты себя через Facebook не раскрывают.

Но затем фамилия и роль Цымбалюка всплыла в материалах дела на суде по избранию меры пресечения для организатора убийства - Бориса Германа. И в СБУ вынуждены были признать, что "монах Аристарх" - их человек.

"Сегодня ошибочно ввела в заблуждение общественность о роли Цымбалюка в спецоперации СБУ. Извиняюсь, он действительно является фигурантом дела. В запарке неверно трактовала ответ коллеги о том, что пока не стоит озвучивать фамилию в интересах следствия. Кто не работает, тот не ошибается. Еще раз извиняюсь!", - написала она.

Парадокс ситуации в том, что Гитлянская абсолютно права: нормальный агент не будет разоблачать себя через Facebook. Однако не стоит мыслить шаблонами, когда имеешь дело с "иеродиаконом Аристархом" - именно под этим титулом знают в Одессе известного активиста Алексея Цымбалюка.

Убивать сепаратистов - "акт милосердия"

Глядя на биографию Цымбалюка, ловишь себя на мысли: это последний человек, к которому можно обратиться, чтобы кого-нибудь конфиденциально убить. И это играет на версию Германа, по которой его работа от начала до конца режиссировалась СБУ.

До войны на Донбассе Алексей Цымбалюк являлся священником (иеродиаконом) Киевского патриархата. В его Facebook много фотографий на церковную тему.

На одном из них иеродиакон - человек в монашеском звании - фотографируется с архиерейской чашей.

В социальных сетях Цымбалюк называет себя "иеродиаконом Аристархом".

После войны сначала занялся волонтерской работой, а потом начал и сам воевать. Свое решение он обосновывал так:

"Они (сепаратисты - ред.) несчастливы, и отобрать у них жизнь является не грехом, а актом милосердия, чтобы они не мучались", - заявлял Цымбалюк в одном из интервью, сообщает "Таймер".

В Донбассе он вступил в "Правый сектор" и служил в 5 отдельном батальоне ДУК ПС, судя по нашивке.

Свастики и "зиги"

С момента возвращения на гражданку его фото-история в Facebook становится несколько более светской.

А если судить по фотографиям и высказываниям, эпатажный священник из "Правого сектора" еще и придерживается нацистских взглядов.

Фото с характерной групповой "зигой" опубликовал издатель расследовательского проекта Bellingscat Арик Толер.

"Изучаю Фейсбук человека, который (вероятно) работал на СБУ в качестве квази-убийцы Бабченко. Он... интересный", - написал журналист.

Еще на одном фото Цымбалюк очень радуется подарку со свастикой.

В одном из постов он поделился фотографией Гитлера, который дарит цветы девочке с характерной косой на голове. "Да ладно! Я теперь за Юлю", - прокомментировал он этот снимок.

Из этой реплики видно, что лидер немецкого национал-социализма для Цымбалюка - большой авторитет.

Еще одна отсылка к гитлеровцам - на фото Цымбалюка с характерным нацистским орлом на шевроне. Плюс, конечно, свастика - куда же без нее.

Ну, и под занавес - "застенчивая зига" на фоне памятника Степану Бандере.

Киевский период

После войны священник вообще серьезно "подсел" на националистическое движение. А последнее время был в Киеве и, судя по фото из Facebook, участвовал в погроме Дарынка на минувших выходных.

На 9 мая Цымбалюк рассказал, как едва удержался от избиения таксиста, который поздравил его с праздником.

В целом примерно с зимы Цымбалюк - непременный участник всех националистических мероприятий в столице. Но, как оказалось, и не только их - в последний месяц он готовил "убийство" Бабченко.

В сети фигуру Цымбалюка оценивают неоднозначно. Так, священник из России Яков Кротов (служащий в обновленной Украинской автокефальной церкви) написал целый пост, посвященный своему коллеге:

"Алексей Цымбалюк, убийца Бабченко, фигура примечательная. Не типичная, конечно, маргинальная фигура, но маргинальные фигуры интересны тем, что характеризуют общество, на полях которого возможны появления таких персонажей, так что им находится место в ключевых местах - в Украинской Церкви Московского Патриархата (на самом деле - Киевского, ред.), на фронте, в борьбе контрразведки с СБУ.

По ним можно даже определять, какие места ключевые, они именно туда лезут. Политическая полиция любит таких персонажей - платить им много не нужно, а манипулировать ими легко. Вообще-то такие персонажи не очень опасны, потому что они всегда, пытаясь спекулировать на чём-то, берут слишком высоко. Если он играет иеромонаха - то фотографируется со Св. Чашей архиерейского размера. Если он защитник отечества - то с базукой размером с самого себя. Если он патриот - то вышиванка со свастикой. Эпатаж как средство и цель.

Скоморошество - одна из разновидностей расстройства коммуникационной сферы. Настоящий скоморох прежде всего веселит людей, скоморох-авантюрист пытается завоевать расположение людей, не умея налаживать контакты обычными способами. Ему кажется, что люди заранее настроены против него и он демонстрирует свою неопасность, несерьёзность - и при этом не подозревает, что несерьёзность для нормальной коммуникации есть величайшая опасность, так что он лишь ухудшает своё положение".