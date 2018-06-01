Окружной административный суд Киева отказал экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области, а ныне лидеру "Руха новых сил" Михаилу Саакашвили в удовлетворении исковых требований признать незаконным решение Государственной миграционной службы о его реадмиссии в Польшу, а также признать незаконными соответствующие действия по реадмиссии и обязать ГМС отменить данное решение. Об этом сообщается на сайте суда.

"Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины, администрации Государственной пограничной службы Украины, принял решение - отказать Саакашвили в удовлетворении исковых требований. …Саакашвили просил суд признать незаконным решение ГМС о его реадмиссии в Республику Польша; признать незаконными действия ГМС и Госпогранслужбы по реадмиссии, а также истец просил суд обязать ГМС отменить соответствующее решение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что фактическими обстоятельствами дела установлено: 10 сентября 2017 года в пункте пропуска через госграницу Украины "Шегини" Михаил Саакашвили совершил незаконное пересечение госграницы Украины из Польши без разрешения соответствующих органов власти. Факт незаконного пересечения государственной границы подтверждается судебными решениями, вступившими в законную силу (постановлением Мостиского районного суда Львовской области, которое оставлено без изменений соответствующим постановлением Апелляционного суда Львовской области).

"Окружной административный суд Киева из предоставленных сторонами документов установил, что реадмиссия Саакашвили как лица, которое незаконно находится на территории Украины, осуществлялась по стандартной процедуре, инициированной ГМС, на основании Соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии, и ратифицированной соответствующим законом Украины", - сказано в сообщении.

Суд также установил, что по результатам рассмотрения соответствующего запроса польская сторона дала согласие на реадмиссию М.Саакашвили, о чем сообщила Госмиграционной службе Украины письмом, копия которого имеется в материалах административного дела.

Напомним, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал политика виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Михаил Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

Напомним, суд признал законным приказ МВД о лишении Саакашвили гражданства Украины.

Ранее "Страна" писала о сообщении Саакашвили о том, что Порошенко получил от США "черную метку".