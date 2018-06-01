Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина (БПП) заявила, что депутаты рассматривают возможность изменения ставок для растаможивания автомобилей.

Об этом пишет "Новое время".

По ее словам, новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они защищали страну от экологического вреда, который наносят старые автомобили.

"Ставки будут снижены. Сейчас на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 тыс. куб. см акциз составляет € 427, возрастом до пяти лет - € 2 629, свыше пяти лет - € 3 906. По моей шкале, за новый автомобиль с таким объемом двигателя нужно будет заплатить € 150, до пяти лет (Евро-5) - € 300, 2005–2009 годы выпуска (Евро-4) - € 750, 2000–2004 годы (Евро-3) - € 1 500", - объяснила Южанина.

За автомобили стандарта Евро-2 придется заплатить € 7 500.

"Здесь акциз будет выполнять регулирующую функцию, чтобы ограничить ввоз таких автомобилей в Украину", - сказала она.

Напомним, что в Украине начали бесплатно раздавать конфискованные "евробляхи".

Ранее "Страна" разбиралась, как будут ввозить иномарки в Украину по новому закону, который подписал Порошенко.