Двое военнослужащих, получившие ранения на Донбассе, умерли в Днепровской областной больнице имени Мечникова.

Об этом сообщила советник председателя Днепровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

Врачи не смогли спасти бойца 24 бригады 47-летнего Юрия Довганика, который получил осколочное ранение во время вражеского обстрела 22 мая.

Также из-за пулевого ранения в голову от вражеского снайпера, полученного 27 мая, умер боец ​​92 бригады 34-летний Константин Гранов.

"Ранения головы были несовместимы с жизнью, врачи боролись до последней минуты", - написала Губа, выразив соболезнования семьям и собратьям героев и медицинскому персоналу.

Фото: facebook.com/tpguba

Ранее "Страна" сообщала, что "Стреляли свои же". В Сети атакуют телеканал, пустивший в эфир обвинение против ВСУ.

Также в ОБСЕ подтвердили гибель 107 мирных жителей на Донбассе с начала года.