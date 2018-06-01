Человека оценивают по одежке и уму, а кондиционер — по техническим характеристикам. Эксперты интернет-магазина «Алло» рассказали, каким параметрам климатической техники стоит уделить первостепенное внимание при выборе.

Тип кондиционера

На рынке представлено несколько видов кондиционеров, которые можно разделить на два класса: моноблоки и сплит-системы (наружный и внутренний блоки). Наиболее распространенным является второй вид благодаря низкому уровню шума и функциональности.

Сплит-системы — достаточно мощные кондиционеры, которые различаются по типу установки внутреннего блока (может крепиться на стене или потолке, либо устанавливаться на полу). Существуют также кассетные системы, внутренние блоки которых монтируются над подвесными потолками.

Моноблоки бывают двух типов: оконные и напольные. Оконные моноблоки (встраиваются в окна) — дешевые, но при этом самые шумные представители семейства кондиционеров. Второй вид — напольные устройства, которые в большинстве случаев приобретаются для дачных домов. Такие кондиционеры менее мощны и более энергозатратны (в сравнении со сплит-системами), но при этом не нуждаются в сложном монтаже

Тип компрессора

Если вы остановили выбор на сплит-системе, определите тип компрессора. Более дешевые модели оснащаются компрессорами «старт-стоп», которые включаются при превышении температурного максимума и отключаются при понижении температуры до заданной отметки. Преимущество таких приборов — доступность и относительно низкая стоимость деталей. Недостаток — «скачки» температуры.

Второй тип — инверторные кондиционеры, работающие без периодических включений-отключений. Модели обеспечивают плавную и более точную регулировку температуры. Кроме того, инверторы выгодно отличаются от агрегатов «старт-стоп» экономичным расходом электроэнергии (энергопотребление ниже в среднем на 30%) и длительным сроком службы. Минус — более высокая цена и дорогостоящий ремонт.

Мощность

Следующий важный параметр — мощность. От этой характеристики зависит производительность прибора, то есть площадь помещения, которую кондиционер способен охладить или обогреть. Мощность подбирается с учетом таких факторов, как расположение окон, высота потолков, количество человек и функционирующих бытовых приборов в комнате.

Для небольших помещений до 25 кв.м можно выбрать сплит-систему малой мощности до 2,5 кВт, для более просторных — приборы с мощностью от 3,5 до 4,5 кВт.

Функциональность

Помимо охлаждения, многие кондиционеры обеспечивают обогрев помещений, заменяя радиаторы при отключении отопления. Некоторые модели способны осушать переувлажненный воздух и работать в режиме вентиляции. Для улучшения качества воздуха предусмотрена функция ионизации и многоступенчатая система фильтрации.

В числе других полезных возможностей — снижение уровня шума (режим сна), включение по таймеру, отключение при отсутствии людей в помещении, измерение температуры в зоне нахождения пользователя, управление через мобильное приложение.