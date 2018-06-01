Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета eFusion, которое произошло в Венгрии между городами Паган и Саланта. Воздушное судно выполняло учебный полет. Об этом сообщает Index.

"Самолет разбился вскоре после взлета и загорелся в результате столкновения с землей. Причина падения еще неизвестна", - рассказали в местной полиции.

Самолет упал на кукурузное поле в полутора километрах от аэропорта Печ. На месте падения образовались выжженные участки диаметром от 5 до 10 метров.

Фото: index.hu

Пилоту и пассажиру самолета спастись не удалось, они погибли. Одному из погибших был 41 год, другому 62 года.

Ранее "Страна" сообщала о том, что ураганный ветер сдул с полосы самолет в аэропорту Астаны.

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